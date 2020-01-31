شكرا لقرائتكم خبر عن مد موعد إغلاق معرض الكتاب إلى الثامنة مساء يوميا حتى نهاية المعرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة المعرض مد مواعيد العمل حتى الساعة الثامنة مساء بدءا من اليوم وحتى نهاية المعرض في ٤ فبراير الجاري، نظرا للإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب (51) المنعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

يذكر أن المعرض افتتحه د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د.إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء في ٢٢ يناير الماضى، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.