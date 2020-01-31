شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة لويفل بولاية كنتاكى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم للشراكة بين جامعة لويفل بولاية كنتاكي الأمريكية وجامعة العلمين الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها في سبتمبر 2020، بحضور الدكتور محمد حمزة ، المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى حرص الدكتور خالد عبدالغفار، على زيارة مراكز التميز بالجامعة، ومنها مركز علاج العمود الفقري ومركز الاوعية الدموية وقسم الهندسة الحيوية ومركز ريادة الأعمال، كما أطلع على مراحل تحويل البحث العلمي إلى منتجات صناعية، واطلع على النشاط البحثي لأقسام كلية الهندسة وكلية الطب.

جدير بالذكر أن جامعة لويفل ، تعتبر من الجامعات البحثية المتميزة، وتصنف على أنها جامعة بحثية (R1) ولها ريادة في أبحاث العمود الفقري وأبحاث القلب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال personalizes Medicine، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أفضل 16 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأبحاث الانتقالية.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور عبدالغفار، بعدد من الأساتذة والباحثين والمبعوثين المصريين بجامعة لويفل-كنتاكي، بحضور 50 استاذا وباحثا ومبعوثا، وقدم الوزير عرضا تفصيليا عن منظومة التعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية واتسم اللقاء بالمناقشة الفعالة من الحضور ومناقشة كيفية الاستفادة من علماء المهجر وتشجيع المبعوثين علي العودة لوطنهم.

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كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22-31 يناير 2019، وتضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيين من أصل مصرى وبعض الدارسين المصريين بالجامعة.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضًا تفصيليًّا عن الوضع الحالى للتعليم العالى فى مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة فى تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

كما اجتمع الوزير مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الإطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التى تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.