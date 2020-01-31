شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنقذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع في الوزارة، بسرعة التعامل مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وجود سيدة مسنة مريضة بلا مأوى، تفترش الرصيف بشارع العارف بالله بحى غرب محافظة سوهاج .

توجه الفريق على الفور لمكان تواجد السيدة المسنة، وأجرى دراسة حالة لها، وتبين إنها تدعى "أمانى ه‍ أ "وتبلغ من العمر 60 عاما مواليد محافظة القاهرة وهى ربه منزل ومطلقة ولديها طفل وعمره 15 عامًا يعيش مع زوجها السابق وتبين للفريق إنها تعانى من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة ووجدها الفريق فى حاله إعياء شديد .

قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى سوهاج العام لاستقبال السيدة المسنة لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم نقلها بسيارة إسعاف وخضعت لفحص طبي شامل وحجزت بالمستشفى .

ويتابع الفريق تحسن حاله السيدة المسنة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدًا لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى .

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ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قالت إن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

ويجرى تلك الحملة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.