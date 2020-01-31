شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: حالة السائق المحتجز بعد قدومه من السعودية تتحسن تدريجيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج على مستشفى حميات سوهاج اليوم الجمعة، للاطمئنان على المريض إبراهيم. ح. ا. ح من دشنا قنا، والبالغ من العمر ٢٨ عاما، والمحتجز بقسم العزل في المستشفى، والذى لديه أزمة تنفسية حادة مع ارتفاع فى درجة الحرارة وحالته العامة مستقرة وحالته تتحسن تدريجيا.

وأصدرت مديرية الصحة بسوهاج بيانا جاء فيه أن المريض يعمل كسائق، وسافر إلى الرياض للعمل وتم منعه من الدخول للمملكة العربية السعودية نظرا لأن لديه حظر من الدخول لمدة ٣ سنوات، وباقي عدة أيام على انتهاء الحظر، وتم حجزه بغرفة في المطار لمدة ٣ أيام تمهيدا لترحيله لمصر، وأفاد المريض أنه لم يكن لديه رغبة فى الأكل، وصام فترة طويلة مما أصابه بالإعياء وحدوث قيء فى اليوم الأخير بالإضافة أنه مريض بالسكر، وعند عودته بالطائرة قام بالقيء أكثر مرة، وكانت تبدو عليه آثار التعب وبمجرد وصوله للمطار تم الكشف الطبي عليه بواسطة الفريق الطبي بالحجر الصحى بسوهاج وتم استدعاء سيارة إسعاف والتنسيق مع عمرو الرشيدى مدير مستشفى حميات سوهاج عن طريق د غادة محمد مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وذلك لحجز المريض بقسم العزل وبالفعل تم حجز المريض وتلقى العلاج اللازم من مضادات حيوية وأدوية الجهاز التنفسى وخافض الحرارة والتاميفلو بالإضافة لعلاج السكر.

وتم سحب عينات ومسحات لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة وارسالها مساء أمس مع مندوب وفى انتظار نتيجة التحليل لبيان سبب العدوى.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الركاب الآخرين على متن نفس الطائرة وفحصهم ولم يتبين إصابة أى منهم بأى عدوى وتم اخذ ارقام الهواتف والعناوين للتواصل معهم فى حالة ظهور على أى منهم أى أعراض خلال فترة الأسبوعين القادمين لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.

وتأمل مديرية الصحة من السادة الصحفيين والمشرفين على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين بعدم نشر أى أخبار مغلوطة او غير صحيحة لما تسببه من نشر الخوف والفزع لدى المواطنين وضرورة التأكد قبل نشر مثل هذه الأخبار.

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