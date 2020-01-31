شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل زوجة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب قراء القرآن الكريم، فى منزل الأسرة بمنطقة ميت عقبة فى حى العجوزة بمحافظة الجيزة، وأكد الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه سيتم تشييع جثمان زوجته عقب صلاة المغرب، على أن يقيم العزاء غدًا فى مدينة ميت عقبة بالعجوزة بجوار منزله.

وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوى أكد فى حوار سابق لـ ”الخليج 365”، أنه تزوج مرتين الأولى "أم ابراهيم"، التى توفيت اليوم، والثانية والدة ابنه محمد، مؤكدًا أنه أنجب من الذكور 8 آخرهم " عمر" سنه الآن 11 سنة، ومن الإناث 5 فقط، مؤكدًا أن ابنه محمد هو فقط من ورث صوته، ويتمنى أن يكمل المسيرة.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى مثل 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم ، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا ، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم .