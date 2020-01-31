«أبو مازن» يستقبل «أبو الغيط»: «لا سلام ولا خطة دون القدس» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، عصر الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة

وأطلع الرئيس الفلسطيني، أبوالغيط على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونتنياهو الثلاثاء الماضي، بما تسمى الخطة الأمريكية للسلام، مؤكداً على ضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي الـدولي، ولا بد أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه هذه الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة الإلتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير.

وطالب أبومازن، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه «لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس».

حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومن الجامعة العربية الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلى، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي.