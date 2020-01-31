شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من أسوان: الهمة في خدمة الوطن من أعلى درجات الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أهمية إتقان العمل، وأنه «لابد أن نكون من أصحاب الهمم وليسأل كل واحد منا نفسه أين همته؟ وماذا قدم لدينه ووطنه ومجتمعه ومؤسسته، بل يسأل نفسه ماذا قدم للإنسانية؟».

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وطالب الوزير خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من المسجد الجامع بمدينة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفعيل الهمم، وأن الهمة في خدمة الوطن من أعلى درجات الهمم، وأن النبي – صلي الله عليه وسلم-، قال «كل معروف صدقة» فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأن تسمع الأصم صدقة، وأن تهدي الأعمى صدقة.

وأكد أن «ديننا دين الهمة العالية وتاريخنا وحضارتنا تتطلب منا أن نكون أصحاب همم عالية لأن الله يحب معالي الأمور وعلينا أن نسعى إلى ذلك وأن تدرك أنك عندما تخلص وتتقن عملك وعندما تعمل على تقدم وطنك تحقق الأمرين وما أجمل الدين والدنيا اذا اجتمعا».

وأضاف وزير الأوقاف: «سنظل نؤكد دائما أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا»، فإذا تفوقنا في أمور دنيانا احترمنا الآخرين في ديننا ودنيانا، فعلى الجميع أن يكونوا أصحاب همة عالية فالمؤمن ذو همة في عبادته، والرجل ذو الهمة يرفع الله به الأمة».