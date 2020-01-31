شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير» يفاجئ قسم بحوث الخضر: «للأسف حضر الوزير وغاب الباحثون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ السيد القصير، وزير الزراعة، اليوم الجمعة، قسم بحوث الخضر بمركز بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث لم يجد الباحثين التابعين للقسم، المسؤول عن تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج تقاوي «الطماطم والبطاطس والفاصوليا والفلفل»، الذي يوفر أكثر من 4 مليارات جنيه على الدولة، يتم بها استيراد هذه التقاوي من الخارج.

وخلال جولة وزير الزراعة، بقسم بحوث الخضر، لم يجد سوى 3 باحثين في طريقهم للخروج من عملهم بالقسم، من إجمالي أكثر من 110 باحثًا كان مفترضا أنهم داخل معاملهم بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين.

وأثناء جولة وزير الزراعة لاحظ عددا من المنشآت البحثية المغلقة بدون باحثين، كما لم يجد أحدا يفسر له أسباب الغياب.

وأعرب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، عن أسفه لعدم وجود باحثين، أو الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين، أو ما يوحي بالعثور على ملامح توضح أن هناك عملا بحثيا يجري تنفيذه على قدم وساق، لخدمة القطاع الزراعي.

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وأضاف الوزير: «للأسف حضر الوزير وغاب الباحثون»، موضحا أن العلم لخدمة المجتمع وتحديث الزراعة وليس بإغلاق المعامل.

وقرر وزير الزراعة تكليف الدكتور أيمن حمودة وكيل معهد البساتين بالقيام بمهام مدير المعهد بدلا من الدكتور محمد جبر المدير المقال.

وأكد وزير الزراعة، أنه يعتبر هذا الغياب علامة «غير صحية» لأوضاع البحث العلمي في أحد المعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة، وهو ما يستوجب إعادة هيكلة دور البحوث العلمية للوصول إلى تنفيذ آليات تخدم القطاع الزراعي، لا أن يتحول الباحث إلى مجرد موظف يوقع الحضور والإنصراف دن أن يقدم جديدا للبحث العلمي لتحديث وتطوير القطاع الزراعي.

واستكمل الوزير جولته بالتوجه إلى مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، وهو المشروع الذي كانت تستهدفه زيارة وزير الزراعة في الأساس لإفتتاح وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية بالمشروع.

وأوضح «القصير» أن ما خفف من وطأة صدمته هو ما أبهره من تطوير في مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس الذي يخدم القطاع التصديري ويحقق التطوير الإقتصادي المصري، رغم أنه كان يعول كثيرا على معهد بحوث البساتين في المساعدة في توفير المناخ البحثي الملائم لنجاح العمل البحثي لتقديم بحوث تطوير الزراعة المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للنشاط الزراعي ينعكس على الإقتصاد القومي، لأن تطوير القطاع يرتبط ببحوث علمية قابلة للتطبيق وتحقيق أعلى قيمة منها لتطوير الزراعة المصرية.

رافق «القصير» خلال الافتتاح الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، حيث تفقد المعامل والاقسام والوحدات التابعة للمشروع، للتعرف على آلية العمل بها.