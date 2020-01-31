شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية، حيث وجه المحافظ بتكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد وازالة اى عقبات تواجه الشركات المنفذة.

كما تفقد راشد الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب والهرم والعمرانية والطالبية لمتابعة أعمال دهانات العقارات ومجهودات رفع المخلفات والتراكمات التى تقوم بها هيئة النظافة والتجميل حيث تم رفع حوالى 6850 طن مخلفات بالمنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية بالطريق الدائرى وجارى متابعة المجهودات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حى الطالبية.

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وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتى تسير بخطوات جيدة حيث تم البدء فى تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 م لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، موضحا أنه يتم تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محور مرورى رئيسى للمزارات السياحية.

ومن المقرر أن يتم أنشاء ممشى وسور حضارى ذات طابع جمالى اضافة الى تدعيم جانبى الترعة لمنع انزلاق السيارات والتى تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية نتيجة السرعات الزائدة وذلك حفاظا على أرواح المارة وقائدى المركبات، كما سيتم توفير أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وممشى سياحى ومتنفس لهم.

وكان محافظ الجيزة، وجه حى الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم والعمل على تذليل أى معوقات لنهو المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق المريوطية، كما وجه رئيس حى الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى بشارع ترسا فى تقاطعه مع طريق المريوطية لما لهم من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة حيث يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.