كيف تنضم لأول سوق إلكترونية مصرية؟.. إعرف التفاصيل فى 60 ثانية

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خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية
1- اكتب gawda.com فى شريط URL للذهاب إلى منصة جودة
2- ابدأ تعبئة البيانات العامة بكتابة الاسم الثلاثى
3- سجل اسم المتجر أو العلامة التجارية لمنتجاتك
4- اكتب البريد الإلكترونى الخاص بك أو بالمتجر أو الشركة
5- اكتب رقمى الهاتف الأرضى والمحمول
6- اختر القسم الذى تندرج منتجاتك تحته
7- حدد فئة المنتجات ضمن القسم المحدد
8- اختر المنصات الأخرى التى تعرض منتجاتك من خلالها إن وجدت
9- اضغط اختيار "التالى" لاستكمال تعبئة البيانات
10- استكمل تعبئة البيانات
11- ضع رابط الموقع الإلكتروني لمتجرك أو شركتك إن وجد
12- ضع رابط صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمنتج أو المتجر
13- ضع رابط حساب "انستجرام" الخاص بالمنتج أو المتجر
14- اختر عنوان المتجر أو المكان الذى تتوافر فيه منتجاتك
15- اكتب ما تحب من تفاصيل إضافية عن المنتج أو المتجر أو الفئة التى تعمل فيها
16- ضع صورة البطاقة الضريبية إن وجدت
17- ضع صورة السجل التجارى إن وجد
18- ضع علامة (صح) إذا كنت تقبل الشروط والأحكام (يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق)
19- اضغط "انتهى" لإرسال طلبك إلى إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية
20- إفادة من منصة جودة بتسلم طلبك وبدء إجراءات المراجعة (سيعيد فريق المنصة الاتصال بكم فى أقرب فرصة)
www.gawda.com
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.