شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنضم لأول سوق إلكترونية مصرية؟.. إعرف التفاصيل فى 60 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزة مهمة للمنتجات المصرية فى سوق التجارة الإلكترونية، مع انطلاق منصة جودة التى فتحت باب تسجيل العارضين والمنتجات خلال الأسبوع الجارى، وتواصل تلقى طلبات راغبى المشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا للانطلاق رسميا مايو المقبل.

تتيح منصة جودة تسويق المنتجات إلكترونيا، لكنها تقدم باقة من المزايا والخدمات المتطورة عن المنصات الشبيهة إقليميا وعالميا، إذ تراهن جودة على المنتجات المحلية تحت شعار "صنع فى مصر"، سواء كانت لصناع مصريين أو لعلامات تجارية عالمية تعمل فى السوق المحلية، إضافة إلى أنها تتيح خدماتها للعارضين باشتراكات شهرية زهيدة، وأقل نسبة عمولة على المبيعات، وتقدم إعفاء من الاشتراك وتخفيضات على العمولة للمبادرين بالتسجيل، وأخيرا تتيح قائمة طويلة من خيارات السداد النقدى والإلكترونى، ومسارات عديدة لنقل وتسليم المنتجات والسلع المختلفة بشراكة موسعة مع قائمة من الشركات والهيئات الرسمية والخاصة.

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية

1- اكتب gawda.com فى شريط URL للذهاب إلى منصة جودة





2- ابدأ تعبئة البيانات العامة بكتابة الاسم الثلاثى





3- سجل اسم المتجر أو العلامة التجارية لمنتجاتك





4- اكتب البريد الإلكترونى الخاص بك أو بالمتجر أو الشركة





5- اكتب رقمى الهاتف الأرضى والمحمول





6- اختر القسم الذى تندرج منتجاتك تحته





7- حدد فئة المنتجات ضمن القسم المحدد





8- اختر المنصات الأخرى التى تعرض منتجاتك من خلالها إن وجدت





9- اضغط اختيار "التالى" لاستكمال تعبئة البيانات

Advertisements





10- استكمل تعبئة البيانات





11- ضع رابط الموقع الإلكتروني لمتجرك أو شركتك إن وجد





12- ضع رابط صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمنتج أو المتجر





13- ضع رابط حساب "انستجرام" الخاص بالمنتج أو المتجر





14- اختر عنوان المتجر أو المكان الذى تتوافر فيه منتجاتك





15- اكتب ما تحب من تفاصيل إضافية عن المنتج أو المتجر أو الفئة التى تعمل فيها

16- ضع صورة البطاقة الضريبية إن وجدت





17- ضع صورة السجل التجارى إن وجد





18- ضع علامة (صح) إذا كنت تقبل الشروط والأحكام (يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق)





19- اضغط "انتهى" لإرسال طلبك إلى إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية





20- إفادة من منصة جودة بتسلم طلبك وبدء إجراءات المراجعة (سيعيد فريق المنصة الاتصال بكم فى أقرب فرصة)

www.gawda.com