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كيف تنضم لأول سوق إلكترونية مصرية؟.. إعرف التفاصيل فى 60 ثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزة مهمة للمنتجات المصرية فى سوق التجارة الإلكترونية، مع انطلاق منصة جودة التى فتحت باب تسجيل العارضين والمنتجات خلال الأسبوع الجارى، وتواصل تلقى طلبات راغبى المشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا للانطلاق رسميا مايو المقبل.

 

تتيح منصة جودة تسويق المنتجات إلكترونيا، لكنها تقدم باقة من المزايا والخدمات المتطورة عن المنصات الشبيهة إقليميا وعالميا، إذ تراهن جودة على المنتجات المحلية تحت شعار "صنع فى مصر"، سواء كانت لصناع مصريين أو لعلامات تجارية عالمية تعمل فى السوق المحلية، إضافة إلى أنها تتيح خدماتها للعارضين باشتراكات شهرية زهيدة، وأقل نسبة عمولة على المبيعات، وتقدم إعفاء من الاشتراك وتخفيضات على العمولة للمبادرين بالتسجيل، وأخيرا تتيح قائمة طويلة من خيارات السداد النقدى والإلكترونى، ومسارات عديدة لنقل وتسليم المنتجات والسلع المختلفة بشراكة موسعة مع قائمة من الشركات والهيئات الرسمية والخاصة.

 

 

 

 

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية

 

1- اكتب gawda.com فى شريط URL للذهاب إلى منصة جودة

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (1)
 

2- ابدأ تعبئة البيانات العامة بكتابة الاسم الثلاثى

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (2)
 

3- سجل اسم المتجر أو العلامة التجارية لمنتجاتك

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (3)
 

4- اكتب البريد الإلكترونى الخاص بك أو بالمتجر أو الشركة

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (4)
 

5- اكتب رقمى الهاتف الأرضى والمحمول

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (5)
 

6- اختر القسم الذى تندرج منتجاتك تحته

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (6)
 

 

7- حدد فئة المنتجات ضمن القسم المحدد

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (7)
 

8- اختر المنصات الأخرى التى تعرض منتجاتك من خلالها إن وجدت

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (8)
 

9- اضغط اختيار "التالى" لاستكمال تعبئة البيانات

 

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منصة جودة للتجارة الإلكترونية (9)
 

10- استكمل تعبئة البيانات 

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (10)
 

11- ضع رابط الموقع الإلكتروني لمتجرك أو شركتك إن وجد

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (11)
 

12- ضع رابط صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمنتج أو المتجر

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (12)
 

13- ضع رابط حساب "انستجرام" الخاص بالمنتج أو المتجر

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (13)
 

14- اختر عنوان المتجر أو المكان الذى تتوافر فيه منتجاتك

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (14)

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (15)
 

15- اكتب ما تحب من تفاصيل إضافية عن المنتج أو المتجر أو الفئة التى تعمل فيها

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (16)

 

16- ضع صورة البطاقة الضريبية إن وجدت

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (17)
 

17- ضع صورة السجل التجارى إن وجد

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (18)
 

18- ضع علامة (صح) إذا كنت تقبل الشروط والأحكام (يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق)

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (19)
 

19- اضغط "انتهى" لإرسال طلبك إلى إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية
 

20- إفادة من منصة جودة بتسلم طلبك وبدء إجراءات المراجعة (سيعيد فريق المنصة الاتصال بكم فى أقرب فرصة)

 

منصة جودة للتجارة الإلكترونية (20)

 

www.gawda.com

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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