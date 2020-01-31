شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى: 40مليونا تكلفة ترميم مقابر آل البيت بالبهنسا والبدء خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ببدء أعمال الترميم فورا فى منطقة مقابر آل البيت المتواجدة بمنطقة البهنسا في محافظة المنيا، بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه، منتقدا حالة التردى التى وصلت لها المنطقة والإهمال الذى تشهده على الرغم من أهميتها التاريخية والدينية.

وأكد العنانى على أهمية هذه المنطقة والتى تستقبل زوار بالمئات من داخل مصر وكذلك سائحين من بعض دول شرق آسيا، مشددا على أن المنطقة تحتاج مشروع كبير حتى تكون صالحة للزيارة، وسيتم على شقين أحدهما داخل المنطقة الاثرية والثانى فى محيط المنطقة الاثرية.

وعن الداخل اشار الوزير إلى أن القباب تحتاج إلى درء خطورة بشكل سريع ثم عمليات ترميم، حيث لم تشهد ال18 قبة أى عملية ترميم منذ تسجيلها فى 2001، وستبدأ عملية الترميم فى غضون اسبوعين وستتم على مراحل، لافتا إلى أنها قباب أثرية لا تٌقدر بثمن.

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وأشار العنانى إلى أنه قام بزيارة جبل الطير حيث كنيسة ودير السيدة العذراء وهى إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة وجارى بها مشروع ترميم للكنيسة الاثرية ومن المرتقب الانتهاء من اعمال الترميم وافتتاحها فى يونيو المقبل بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر.

وتقع قرية البهنسا فى محافظة المنيا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، و تعد من أهم القري الأثرية في مصر حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخيةويزيد من قيمتها القدسية والتاريخية شمولها علي عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله علية، ونظرا لذلك عرفت باسم ارض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين اسشهدوا بها اثناء الفتح الاسلامي للبهنسا.

و من أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا؛ 17 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات، ومقــام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى، ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحرث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب.