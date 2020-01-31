شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قادة الوحدات الشرطية في بعثات حفظ السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية، دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام، انطلاقا من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين، من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات، والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية، واستمراراً للنجاحات التى حققتها وزارة الداخلية، عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول منذ عام 1989 ، وتوالى المشاركات لتحقيق الأمن والسلام فى العديد من بؤر النزاع بـ (22) دولة بنحو (6500 شرطى "ضباط وضباط صف").





وتعاونت وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية، بتنظيم دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة (48) كادر أممى من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة، وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر، لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.

يأتى ذلك فى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام، والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية، والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".



