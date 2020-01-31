شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح البراءة بمشرط الختان.. طفلة أسيوط تدفع حياتها ثمنا للخرافات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتيات فى عمر الزهور يتم وأد أنوثتهن، وأحيانًا نزع أرواحهن أثناء ارتكاب جريمة الختان، خوفًا من وهم قديم بأن يجلبن العار بسبب حقهن الشرعى الذى كفله الله فى المتعة الحلال، وهو ما دفعت ثمنه طفلة بقرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء إجراء الختان لها على يد طبيب بعيادته الخاصة. وفى الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القضية: * توجهت أسرة بقرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط لطبيب خاص لإجراء الختان لابنتهم. - حدثت مضاعفات للطفلة البالغة 12 عامًا أثناء العملية . - نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة تلقت بلاغًا بالواقعة. - القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية. Advertisements - النيابة العامة تفتح تحقيقاتها في القضية. - المجلس القومي للمرأة يستنكر إصرار الأسر على التضحية ببناتهم وتطالب بأقصى عقوبة. - يوجه رسالة لكل أم وأب "العفة والطهارة لا تتحققان بالختان ولكن بحسن التربية". - الأمين العام للمجلس القومي للطفولة: الواقعة انتهاك صارخ لحقوق الطفل. -القومي للطفولة يخطر حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب .

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