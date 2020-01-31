شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ7أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، فرنسا تعلن عن إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من الصين.
وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" على أراضيها.
ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها اليوم باللغة الإنجليزية من دون التطرق للمزيد.
يُشار إلى أن باريس أعلنت عن أول 3 حالات مصابة بفيروس "كورونا الجديد" يوم الجمعة الماضية، وأعلنت عن الرابعة الثلاثاء ثم الخامسة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ7أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.