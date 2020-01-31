شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ7أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، فرنسا تعلن عن إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من الصين.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" على أراضيها.

ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها اليوم باللغة الإنجليزية من دون التطرق للمزيد.

Advertisements

يُشار إلى أن باريس أعلنت عن أول 3 حالات مصابة بفيروس "كورونا الجديد" يوم الجمعة الماضية، وأعلنت عن الرابعة الثلاثاء ثم الخامسة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة.