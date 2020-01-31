شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن تخصيص دخل حفل صناع الأمل 2020 لمشروع مستشفى مجدى يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.