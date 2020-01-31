شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أى حالات مشتبهة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنها تتابع ميدانيًا اليوم الجمعة، خطة التأمين الطبى لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات استيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية.

وقال إن الوزيرة حرصت على التأكد من الإمداد بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، كما أشرفت بنفسها على توزيعهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وامداها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعانى أى أمراض مزمنة.

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وذكر مجاهد ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الازمات و التى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد مجاهد ان الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا على أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.