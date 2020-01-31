شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاتحاد بأبوظبى يوقف الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الجمعة إنها علقت مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا في اليابان بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشى فيروس كورونا فى الصين، يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة، ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، عن السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية "سوخوم كانتشانابخيماي" قوله ان أربعة أشخاص من الحالات الجديدة مواطنون صينيون من مدينة "ووهان" فى حين أن الحالة الخامسة لسائق تايلاندى ، وهو يعد أول شخص يصاب بالفيروس بدون السفر إلى الصين إلا أنه اختلط بأشخاص وصلوا من هناك.

وأضاف كانتشانابخيماى، أن جميع المصابين حالتهم جيدة، مشيرا إلى أن 12 منهم لا زالوا فى المستشفى.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 213 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 9692 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 9692 حالة فى العالم وأدى لوفاة 213 شخصا فى الصين.

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وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.

فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية فى جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأى شكل من الأشكال.