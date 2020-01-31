أحمد عكاشة: "الشعب اللي يقعد على القهوة ويتابع محمد صلاح غير مكتئب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تصوير - محمود بكار:

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الصحة النفسية السليمة، تتضمن القدرة على تحمل ضغوط الحياة والتكيف معها، والتوافق بين طموحاتك وقدراتك.

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وأضاف "عكاشة" خلال كلمته بندوة "التنمر والصحة النفسية" المنعقدة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة: "مفيش فرق بين الولد والبنت في الذكاء، فالذكاء أمر إلهي، ومن الممكن أن شخصا عبقريا ينجب ابنا متخلفا".

وأوضح أن الشعب المصري غير مكتئب، "الشعب اللي يقعد على القهوة ويشاهد محمد صلاح غير مكتئب".

وشدد عكاشة على أن بلاد المسلمين أقل بلاد العالم في نسب الانتحار، مطالباً بضرورة التوعية بالصحة النفسية للأمهات من خلال إذاعة برامج تلفزيونية خاصة بثقافتهم.​