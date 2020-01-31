هاربين أرورا تزور مصر لبحث تحضيرات المنتدى الاقتصادي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تستضيف القاهرة رائدة وسيدة الأعمال الهندية الدكتوره هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في زيارة مهمة لمدة يومين خلال 4 و5 فبراير 2020؛ لبحث الترتيبات والتحضيرات وإعداد التجهيزات واللمسات الأخيرة الخاصة بالمنتدى في دورته الخامسة والثلاثين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

يحظى المنتدى هذا العام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعقد لأول مرة في مصر كأول دولة ينظم فيها الحدث العالمي السنوى خارج الهند، ويشارك في المنتدى وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وبحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم، والقيادات النسائية بمختلف المجالات ومنهم السيدة جيهان السادات.

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا مثل الإبداع والإبتكار في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستشارات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والسياحة والتعليم والتوظيف وقيادة الشباب. هذا ويشمل برنامج زيارة الدكتورة هاربين أرورا لمصر خلال يومي 4 و5 فبراير لقاء عدد من الشخصيات المصرية البارزة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للدكتورة هاربين أرورا لمصر، حيث سبق وأن كرمها السيد الرئيس في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2018، لإنجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم، وهي أستاذة جامعية وسيدة أعمال هندية وتتولى منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة المرأة بالهند ولديها مجموعة كبيرة من الشركات في الصحة والزراعة والعقارات والطاقة المتجددة وتنمية المهارات.