الحكومة تنشر طرق الوقاية من فيروس "كورونا" (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء مجددا، على طرق الوقاية من فيروس "كورونا"، تزامنا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لهذا الفيروس الجديد ومنع دخوله إلى البلاد، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين.

شملت طرق الوقاية: المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصاً بعد السعال أو العطس، بجانب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات على أن يتم غسل اليدين جيداً، في حين يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل، مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

وأوضح المركز أنه في إطار الوقاية من فيروس "كورونا" أيضاً، يجب المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها.



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