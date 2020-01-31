الداخلية: الإفراج عن 135 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة 135 من المحكوم عليهم بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة الأصلية.

وأعرب أهالي المُفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسي عن ذويهم وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم، وكانت نظراتهم ملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية في المجتمع من جديد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.