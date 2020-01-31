النيابة في وفاة 5 عمال نظافة بأكتوبر: لا وجود لإصابات ظاهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقين داخل شقة بإحدى عقارات مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الاولية، ان الخمس عمال بينهم شقيقين من محافظة سوهاج ويعملون في مدينة 6 أكتوبر، واعتادوا العودة مساء للمبيت في إحدى الشقق السكنية.

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وبينت التحقيقات، أن العمال عادوا يوم الحادث إلى غرفة محكمة الغلق اعتادوا المبيت بها، ودخلوا اليها ثم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا إلى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الاكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق.

وتبين من المعاينة الأولية لمفتش الصحة أن الوفاة سببها اسفكسيا الاختناق بدون أي إصابات ظاهرية أخرى، وأنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الانشاء بمدينة 6 أكتوبر.