"انتهت بسرداب وأنفورة حلزونية".. سقوط عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بسوهاج.
كانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام، مفادها قيام عامل 45 سنة بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار بنطاق مركز أخميم.
وأكدت تحريات الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار بسوهاج، صحة المعلومات، وبتقنين الاجراءات داهمت مأمورية أمنية المتحر عنه وأمكن ضبطه و6 آخرين وعُثر على حفرة بعمق 8 أمتار تنتهي بسرداب وأنفورة من الفخار حلزونية الشكل بارتفاع 60 سم.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالتقنيب عن الآثار وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار، بعرض القطعة الأثرية على مفتشي آثار المنطقة، أقروا بأثريتها وأنها ترجع للعصر الفرعوني.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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