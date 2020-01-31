شرطة البيئة والمسطحات تقيم احتفالا بمجرى نهر النيل بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، احتفالًا بمجرى نهر النيل، حضره عددًا من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.
وتضمن الحفل عدد من العروض المائية، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري بإستخدام أحدث المعدات.
لاقى الإحتفال إستحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.
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