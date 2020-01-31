النيابة تُصرح بدفن خالد بشارة وتطلب تحريات المباحث حول الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، ورئيس نادي الجونة، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري بالرماية.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت انتداب لجنة فنية لكشف أسباب الحادث.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمحيط نزلة الدائري بالرماية.

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وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها "خالد بشارة" أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي الجانبي بنزلة الرماية.

وأسفر الحادث عن تهشم السيارة، وأسرع قائدو المركبات الأخرى بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مُتأثرا بإصابته جراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.