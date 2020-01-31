أخبار مصر | مجلس الوزراء يكشف حقيقة التنازل عن تردد الفضائية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يكشف حقيقة التنازل عن تردد الفضائية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج الإعلامية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج أو أي جهة أخرى.

وقالت الهيئة: إن القناة الفضائية المصرية ستظل مملوكة للدولة، وأنه جارٍ تنفيذ خطة لتطوير القناة الفضائية المصرية، بهدف زيادة قدرتها التنافسية مع باقي القنوات، وتقديم محتوى إعلامي متميز للمشاهدين.

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ولفتت إلى أنها وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين، بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصري، بتبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين.

ونوهت بتطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حاليًا منها أو القنوات الجديدة التي سيتم إنشاؤها، على أن تستمر الفضائية المصرية على التردد نفسه.

وناشدت الهيئة الوطنية للإعلام وسائل الإعلام كافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، والتأثير على سير العمل في المؤسسات الإعلامية الوطنية.