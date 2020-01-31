أخبار مصر | صحفيو 'الصباح' يطلقون دعوة للتضامن معهم بعد غلق الجريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيو 'الصباح' يطلقون دعوة للتضامن معهم بعد غلق الجريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة الصباح الإٍسبوعية، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، رفضهم التام لما قررته إدارة الجريدة مؤخرًا بغلقها، مؤكدين أن رئيس مجلس تحرير الجريدة سالي عاطف، أبلغتهم بقرار الإدارة غلق الجريدة، وطالبتهم بالتوجه لمقر إدارة قناة دريم يوم الأحد القادم الموافق 2 فبراير لتصفية مستحقاتهم.

وأكد الزملاء في بيان لهم، عزمهم عقد اجتماع طارئ غداً السبت 1 فبراير، يجمع محرري الجريدة ومجلس نقابة الصحفيين لبحث الأزمة، خاصة وقد امتنعت إدارة الجريدة عن صرف رواتبهم لنحو 6 أشهر، وذلك رغم انتظام عملهم خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية عملهم.

وقال الزملاء في بيانهم، إنهم حرروا محضر إثبات حالة في قسم شرطة الدقي الأسبوع الماضي، على أعقاب غلق الإدارة لمقر الجريدة الكائن بحي الدقي بالقاهرة.

وناشد الزملاء، مجلس نقابة الصحفيين، سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبين جميع زملائهم العاملين بجميع الوسائل الإعلامية، بالتضامن معهم لحل أزمتهم والحصول على كافة حقوقهم.