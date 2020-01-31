أخبار مصر | ننشر تفاصيل مشروع تطوير البهنسا وتحويلها لمحمية أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مشروع تطوير البهنسا وتحويلها لمحمية أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: إن قرية البهنسا يتردد عليها ما يقرب من 3000 إلى 5000 مواطن كل يوم جمعة؛ لزيارة المقابر والمناطق الدينية والأثرية بها.

وأوضح في تصريحات اليوم، أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع للحفاظ على المواقع الأثرية بها، وتطوير المنطقة المحيطة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمنطقة، وعمل شبكة من الطرق مؤدية لها، تمهيدًا لوضعها على الخريطة السياحية واستغلال مواردها أسوة بتطوير قرية الأشمونين غرب ملوي وقرية حسن فتحي بالأقصر كمحمية تراثية.

وأضاف أن المشروع، سوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل اعتمدت الوزارة فيها على الاهتمام بتطوير الأعمال الفنية المتعلقة بالمباني الأثرية وترميمها، وإعادة تأهيل القرية كمزار سياحي من خلال إنشاء وتطوير مداخل ومخارج للقرية وصبغها بالطابع التاريخي والأثري الذي تتميز به القرية.

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وواصل أنه على سبيل المثال جارٍ إنشاء مدخل على الطراز الإسلامي ونقش أسماء الصحابة الذين استشهدوا في أثناء فتح البهنسا عليه.

وأشار إلى أنه سيلي ذلك رصف الطرق الداخلية للقرية وتطويرها من حيث الإنارة والتشجير تيسيرا على الرحلات السياحية، وعلى المواطنين المترددين على القرية.

وأورد مصطفى أن الخطة ستشمل وضع لوحات إرشادية حديثة للتعريف بالأماكن السياحية وإنشاء مناطق خدمية بالمناطق الأثرية لتطوير القرية وتعظيم مواردها مثل مواقف سيارات ونظام تأمين متكامل وماكينة صراف آلي ومنطقة ترفيهية ومركز إسعاف ودورات مياه ومطاعم كافيتريات.