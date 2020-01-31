أخبار مصر | إنقاذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة، سرعة التعامل مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول وجود سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بشارع العارف بالله في حي غرب محافظة سوهاج.
توجه الفريق على الفور لمكان تواجد السيدة المسنة، وأجرى دراسة حالتها، وتبين إنها تدعى "أمانى. ه. أ"، وتبلغ من العمر ٦٠عاما، مواليد محافظة القاهرة، ربة منزل، مطلقة، لديها طفل عمره ١٥ عاما، يعيش مع زوجها السابق.
وتبين للفريق أنها تُعاني من بعض الإضطرابات النفسية البسيطة، ووجدها الفريق في حالة إعياء شديد، كما قام بالتنسيق مع مستشفى سوهاج العام لإستقبال السيدة المسنة لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقلها بسيارة إسعاف وخضعت لفحص طبي شامل وحجزت بالمستشفى.
ويتابع الفريق تحسن حاله السيدة المسنة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدا لإستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
ويتابع الفريق تحسن حاله السيدة المسنة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدا لإستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.