أخبار مصر | إنقاذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة، سرعة التعامل مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول وجود سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بشارع العارف بالله في حي غرب محافظة سوهاج.

توجه الفريق على الفور لمكان تواجد السيدة المسنة، وأجرى دراسة حالتها، وتبين إنها تدعى "أمانى. ه‍. أ"، وتبلغ من العمر ٦٠عاما، مواليد محافظة القاهرة، ربة منزل، مطلقة، لديها طفل عمره ١٥ عاما، يعيش مع زوجها السابق.