أخبار مصر | التكلفة 40 مليون.. وزير السياحة والآثار يوجه بترميم قباب البهنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التكلفة 40 مليون.. وزير السياحة والآثار يوجه بترميم قباب البهنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منطقة آثار البهنسا، والتي تضم شجرة مريم، والتي مرت بها العائلة المقدسة، وأضرحة آل البيت وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يطلق عليها البقيع الثاني.

وشهد الجولة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، وسلامة زهران، مدير عام آثار البهنسا.

ووجه الوزير، بسرعة ترميم القباب الـ18 المسجلة منذ عام 2001، وذلك بتكلفة مبدئية 40 مليون جنيه.

وشدد الوزير، على القيمة الروحانية والأثرية لمنطقة البهنسا، مؤكدا اهتمام الدولة بها وبتطويرها وتجهيزها للزيارة.