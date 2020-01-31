أخبار مصر | "التموين" تعلق على "تقديم قروض مالية بضمان البطاقات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" تعلق على "تقديم قروض مالية بضمان البطاقات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية.

وقالت الوزارة: إن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.

ونوهت بأنه في إطار حرصها على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية كافة، ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

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وكشفت الوزارة عن أنه يجري حاليًا تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط من دون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة.

ولفتت إلى أنه تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).