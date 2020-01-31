أخبار مصر | بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن أسئلة امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن أسئلة امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة هذا العام 2019-2020.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019-2020، بنظام "الأسئلة المتحررة" هذا العام.

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وقالت الوزارة: إنه سيتم إجراء الامتحانات للصف الثالث الثانوي هذا العام بنظام "البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقاً للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات.

وتستعد الوزارة لامتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو المقبل، حيث يسجل الطلاب المنتظمون الاستمارات إلكترونيًا، 4 يناير الجاري، ويتم طباعتها وتسليمها للمدارس بعد التوقيع عليها بصحة البيانات، وكتابة الطلاب الاستمارات الورقية، اعتبارًا من 2 فبراير لعام 2020.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.