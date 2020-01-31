أخبار مصر | "شخصية الإمام الشعراوي" بجناح الأزهر في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شخصية الإمام الشعراوي" بجناح الأزهر في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض مجمع البحوث الإسلامية، من خلال جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، كتاب الإمام محمد متولي الشعراوي، يتضمن جولة في فكره الموسوعي الفسيح للأستاذ الدكتور محمد رجب بيومي رحمه الله.

ويستعرض الكتاب، نشأة الإمام المباركة، مع بيان ملامح شخصيته وموهبته النادرة، والتأكيد على حب الناس له، ومعاملته الجميع بكرمه المعهود، كما يشير إلى ثقافته الواسعة التي نشأت من مداخلاته العلمية ورحلاته الهادفة، كما يبين الكتاب بعض القضايا المهمة التي تناولها فكر الإمام الشعراوي.

يذكر أن جناح الأزهر الشريف اختار الإمام الشعراوي شخصية العام في معرض الكتاب في دورته الحالية.