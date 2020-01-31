أخبار مصر | "النقل" تنفي بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تنفي بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة.

وقالت الوزارة: إن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي، واستثمار بعضها بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.