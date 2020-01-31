أخبار مصر | حقيقة إعادة فتح باب التظلمات أمام المستبعدين من الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إعادة فتح باب التظلمات أمام المستبعدين من الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التظلمات مرة أخرى أمام المستبعدين من الدعم التمويني.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح باب التظلمات مجددًا أمام المستبعدين من الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يومًا.

وقالت الوزارة: إنه تم الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة كافة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بدايةً من يناير الجاري، ويتم حالياً صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجاري، كما هي من دون زيادة أو نقصان في الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين.

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ونوهت بصرف سلع بقيمة 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، في حين يتم صرف سلع بقيمة 25جنيهاً فقط للشخص الخامس فأكثر المقيد على بطاقة التموين، مع صرف خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة يومياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف.

ولفتت إلى أنه في إطار حرص الوزارة، على تيسير عملية صرف المقررات التموينية، تم افتتاح 4200 منفذ لمشروع "جمعيتي" بمرحلتيه الأولى والثانية في محافظات الجمهورية، من أجل توفير المنتجات والسلع للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).