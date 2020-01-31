أخبار مصر | الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن من خلال خفض القيمة الفعلية للرصيد.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن.

وقالت الوزارة: إن أسعار كروت الشحن كما هي من دون أي تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد، وتستقر أسعار كروت الشحن في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يحصل العميل على 70% من قيمة كارت الشحن.

وجددت الوزارة أسعار الكروت على النحو التالي: (فئة 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه، ويعطى رصيد 70 جنيهًا، فئة 10 جنيهات يباع بـ10 جنيهات ويعطي رصيد بـ 7 جنيهات، فئة 50 جنيهًا يباع بقيمة 50 جنيهًا، ويتضمن رصيدا بـ35 جنيهًا، فئة 25 جنيهًا يباع بقيمة 25 جنيهًا، ويتضمن رصيد بـ 17.5 جنيها).

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى.