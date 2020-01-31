مصر | النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على ٥ جثث بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على ٥ جثث بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح ٥ جثث لعمال لقوا مصرعهم داخل عمارة تحت الإنشاء، فيما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل عقار تحت الإنشاء بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.