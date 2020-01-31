مصر | عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل العثور على صحفية مشنوقة بالمعادي

وقالت النيابة: إن المتوفية انتحرت شنقا داخل غرفتها؛ لمرورها بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بتشريح جثة المتوفية، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

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وتبين من المعاينة المبدئية، أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.