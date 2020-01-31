مصر | ضبط مقاولين هاربين من دفع 6 ملايين جنيه غرامة بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مقاولين هاربين من دفع 6 ملايين جنيه غرامة بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث مدرية أمن القاهرة، القبض على هاربين من دفع غرامات تصل إلى 6 ملايين و549 ألف جنيه بالأميرية.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط الهاربين "س. أ"، 62 سنة، مقاول، وشقيقة "ر. أ"، 60 سنة، مقاول، مطلوبين على ذمة 3 أحكام غرامة "مباني"، والمقضي فيهم غرامية مالية 6 ملايين و549 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالأحكام اعترفا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.