مصر | حبس عاطل وسيدة 4 أيام لخطفهم طفله بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل وسيدة 4 أيام لخطفهم طفله بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الجمعة، حبس عاطل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد خروجها من الحضانة ومساومة والدها على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحها في مدينة بدر.

وكانت البداية، بتلقي مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر، بأن أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم يشكو من غياب ابنته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بالعقار نفسه سكن والد الطفلة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه،

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وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجني عليها، وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي بمسكنه، فعقد العزم على خطف ابنته ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها.

وأضاف المتهم المذكور، أنه استدرج الطفلة عقب خروجها من الحضانة، وسلمها للمتهمة الثانية والتي أخفتها بمسكن شقيقتها الكائن بمحافظة الشرقية، إلا أنه نظرًا لتضييق الخناق عليه اتصل هاتفيًا بالمتهمة، وطلب منها إطلاق سراح الطفلة وتركها بمكان العثور عليها.

وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم المذكور على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

