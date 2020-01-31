مصر | حبس مدير مخزن لحيازته ٦ أطنان منظفات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مدير مخزن لحيازته ٦ أطنان منظفات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المدير المسئول عن مخزن، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لتجارة المنظفات الصناعية، وحيازته لـ٦ أطنان مجهولة المصدر، بمنطقة أكتوبر، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وتمكنت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدن ترخيص، دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، لحيازته 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدن ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته ل ٦ أطنان منظفات صناعية معبأة داخل براميل وإعادة تعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العاملية كمنتج نهائي، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.