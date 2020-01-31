مصر | ضبط 7 لقتلهم شقيقين في قنا بسبب خلافات الجيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 لقتلهم شقيقين في قنا بسبب خلافات الجيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل و6 آخرين لقيامهم بالتعدي على شقيقين حتى الموت، بسبب خلافات الجيرة في قنا.

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي، بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية بدائرة المركز نجم عنها قتيلين، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، تبين أن الجثتين لكل من تاجر بقالة 44 سنة، وتاجر بقالة 37 سنة، شقيق الأول مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثامين، تبين إصابتهما بعدة جروح متهتكة بالرأس وجروح بأنحاء الجسم.

وبسؤال صاحب محل أدوات صحية 27 سنة، من أبناء عمومة المجني عليهما، قرر أنه في أثناء تواجده بالمحل خاصته، والمجاور لمحلي المجني عليهما، شاهد عامل 61 سنة، و6 آخرين حال تعديهم على المجني عليهما، بالأسلحة البيضاء والعصي، ما نتج عنه إصاباتهما، والتي أدت إلى وفاتهما، لخلافات الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، تم ضبطهم جميعًا، وتم تخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.