مصر | ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدتان لسرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بأن "خ. إ. ا"، 58 عامًا موظف بشركة، عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من البنك الأهلي فرع الخليفة المأمون الكائن بشارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من: "ن. ف. م"، 30 عامًا، عاطله، ومقيمة في الخصوص، و"ب. ي. ص"، 30 عامًا، عاطله ومقيمة في عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا آخرهم مصر الجديدة "نشل".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية "جارٍ ضبطها" بأسلوب المغافلة، التتبع.

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وبمواجهه المتهمتين اعترفوا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، تخصصا نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها 2 حادث سرقة على النحو التالي:

- سرقة مبلغ مالي 40.000 ألف جنيه، من "م. ي. م"، 33 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزي، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن 5600 دولار أمريكي، 1400 ريـال سعودي جنيه من "ز. م. ع"، 45 عاما ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغني.

وتم بإرشادهما ضبط ما يلي: "السيارة رقم ج. هـ. ج 525 ماركة BMW موديل 2010، فيراني اللون، 3400 جنيه، 235 دولار أمريكي، 44 ريـال سعودي، 5 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية عبارة عن 5 خاتم، حلق، 2 ساعة يد، لدى زوجها "إ. ي. ص"،30 عاما، عاطل ومقيم بذات العنوان "شقيق المتهمة الثانية" بمسكنهما، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وأضاف بشرائه السيارة وباقي المضبوطات بحوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.