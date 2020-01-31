مصر | ضبط تشكيل عصابي لتنقيبه عن الأثار في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لتنقيبه عن الأثار في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار في سوهاج.

البداية كانت بورد معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام، تفيد بقيام عامل 45 سنة، بالحفر خلسة في مسكنه بقصد التنقيب عن الآثار نطاق مركز أخميم.

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تحريات الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار بسوهاج، أكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات داهمت مأمورية أمنية المتحري عنه، وأمكن ضبطه، و6 آخرين، إذ عُثر على حفرة بعمق 8 أمتار تنتهي بسرداب وأنفورة من الفخار حلزونية الشكل بارتفاع 60 سم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالتقنين عن الآثار، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصصا نشاطه الإجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبعرض القطعة الأثرية على مفتشي آثار المنطقة، أقروا بأثريتها وأنها ترجع للعصر الفرعوني، تم إتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.