مصر | ضبط صاحب مطبعة بحوزته 300 ألف كرتونة مغشوشة في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مطبعة بحوزته 300 ألف كرتونة مغشوشة في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية كانت بتلقي مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بضبط مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص دائرة قسم شرطة المرج لقيامه بإنتاج "300،00" ألف عبوة كرتونية فارغة، وإستيكرات "منتج نهائي" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات دون تفويض رسمي من تلك الشركات، وحيازته "2،100" طن رول بلاستيك زنة الرول 25 كيلو جرام، ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على صاحب مطبعة بحوزته 300 ألف كرتونة فارغة واستيكرات وملصقات مغشوشة في المرج.