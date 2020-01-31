مصر | النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تباشر نيابة الدقي، شمال الجيزة، التحقيق، في سقوط سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب زبائن بغرض ممارسة الجنس، عارضة صورها، بمقابل ٣٠٠٠ في الساعة.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، تواصل شخص معها، عبر "فيسبوك" واتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة، مقابل٣٠٠٠ جنيه للساعة.
وألقت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ضبطت "د. س" في عقدها الثالث، تحرض على الدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، تواصل شخص معها، عبر "فيسبوك" واتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة، مقابل٣٠٠٠ جنيه للساعة.
وألقت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.