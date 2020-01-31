مصر | النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدقي، شمال الجيزة، التحقيق، في سقوط سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب زبائن بغرض ممارسة الجنس، عارضة صورها، بمقابل ٣٠٠٠ في الساعة.



وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ضبطت "د. س" في عقدها الثالث، تحرض على الدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.