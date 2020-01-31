مصر | عاجل.. العثور على 5 جثث داخل شقة في الجيزة

اء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل شقة سكنية بعقار تحت الإنشاء بالجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار من اللو

على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.