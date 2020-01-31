مصر | مصدر يكشف تفاصيل مصرع "خالد بشارة"

ونفي المصدر ما تم تداوله حول أن اصطدام سيارة نقل محملة بـ"الحديد" بسيارة المدير التنفيذي لشركة اوراسكوم، السبب في الحادث، موضحا أن إصطدام السيارة المحملة بالحديد بالسيارة الملاكي، يؤدي إلى انقلاب السيارة الملاكي، وعدم اصطدامها بالحاجز الخرساني. كان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بنطاق القسم.

ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، برجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أثناء سير سيارة ملاكي سوداء تحمل رقم "د ن 61830"، قيادة "خالد بشارة" المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، بالطريق الدائري، اصطدم قائدها بالحاجز الخرساني، حال نزوله من الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وأضاف المصدر في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أن السيارة اصطدمت بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطي، على الطريق الدائري، ما أسفر عن تحطم السيارة بشكل تام ومصرعه متأثرا بإصابته.