مصر | انتداب لجنة فنية لفحص سيارة "خالد بشارة"

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب لجنة فنية، لفحص سيارة "خالد بشارة"، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم، للوقوف على ظروف الحادث، بعد اصطدام سيارته بالسور الحديدي للطريق أعلى منطقة الرماية.



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من قيادات الطريق الدائري، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالسور الحديدي للطريق أعلى منطقة الرماية.

على الفور تم توجيه سيارة الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين في الحادث ورفع سيارة المتوفى خالد بشارة، ملاكي ماركة "مرسيدس g63".



وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة ملاكى ماركة مرسيدس g63، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري وتوفي قائدها في الحال.

