مصر | ضبط عاطل وسيدة خطفا طفلة في مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وسيدة خطفا طفلة في مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل وسيدة لخطفهما طفلة 4 سنوات بعد خروجها من الحضانة ومساومة والدها على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحها في مدينة بدر.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر، يفيد أن أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم يشكو بغياب نجلته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بإحدى المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة.